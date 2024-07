JUHTKIRI Teismelisi kasvatagu ikka lapsevanemad

Veidi enam kui aasta hiljem saame rõõmuga tõdeda, et noorsooga seotud mured on hakanud vaibuma. Muist murelapsi on saadetud kinnistesse lasteasutustesse, muist suureks kasvanud, nagu märgib tänases leheloos politseinik Kent Puiestee. Mõistagi on politsei ja lastekaitsetöötajad teinud paljude laste ja peredega palju tööd. Ka statistikast näeme, et rikkumiste arv on oluliselt kukkunud nii väär- kui kuritegevuse vallas. Hea töö!