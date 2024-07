PROUA OBUSTKOPPEL Koll ja pennal

Tõsi, nende iseärasuste mõju on võimalik küll kannatliku, kavala ja järjepideva pedagoogika abil aja jooksul vähendada ning mõne indiviidi puhul kuuldavasti ka täiesti välja juurida (kuigi see on küll ilmselt selline naiste hulgas tiirlev legend kui edasiarendus neiupõlve fantaasiast valgel hobusel saabuvast printsist) – nagu näiteks seda, et tugitool ei pahanda sugugi, kui mustad sokid enne musta pesu kasti jõudmist diivanipadja all poolepäevast vahemaandumist ei tee ja muud sellist nipet-näpet.