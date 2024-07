JOHAN LÕUK Miks saarlased ei näe TS Laevade hiigelkasumist sentigi?

Saarte Hääl kirjutas oma 18. juuli lehes olukorrast Saaremaa turismis. Ettevõtja Andres Tiik oma arvamusloos kritiseeris praamiülesõidu hinda ja käsitles seda põhiargumendina, mis teeb Saaremaal puhkamise kalliks. Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi aga ütles turismiteemalises uudises, et Saaremaal on majutusasutuste hinnad kallid. Andres Tiigiga olen laias pildis nõus, aga Jaanus Tamkivile oponeerin.

Väide, et Saaremaa majutusasutustes on hinnad liiga kallid, näitab asjatundmatust. Kus on kasumid? Kuidas on teiste analoogsete majutusasutuste käibed ja täituvused konkureerivates sihtkohtades Mandri-Eestis märgatavalt kõrgemad? Olukorda analüüsides joonistub muster, mille lükkaks ümber ainult tõdemus, et kõik Mandri-Eesti ettevõtted oskavad asja paremini teha kui kõik Saaremaa ettevõtted. Selline järeldus kuuluks aga absurdi valdkonda. Pigem näitavad faktid tugevaid puudujääke. regionaalpoliitikas.