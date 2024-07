REISIKIRI Gruusia – rikkaliku ajalooga maa, kus end unustada

Grusiinidel on üks lugu. Kunagi ammu-ammu aega tagasi kutsus jumal kõik rahvad enda juurde, et neile elupaigaks maatükid anda, kus nad elada saaksid. Grusiinid jõudsid jumala juurde kõige viimastena, sest olid nautinud oma maitsvaid veine. Kui nad siis selgitama pidid, miks nad varem ei jõudnud tulla ja veini jõid, ütlesid grusiinid, et veini jõid nad jumala ülistamiseks. Seepeale andis jumal neile maatüki, mida oli endale hoidnud – imekauni Gruusia, ja grusiinid omakorda ütlevad tänaseni esimese toosti alati jumala ülistuseks.