PROUA OBUSTKOPPEL Hõissa julmad!

See oli möödunud sügisel mooside keetmise ajal, kui üks mu tütardest helistas ja ütles, et auline mummi ehk siis mina on pulma kutsutud. Et ametlik ja paberil kutse tuleb millalgi ka (ja tuli koos vanamoodsa jõulukaardiga tõepoolest), aga pangu ma aegsasti kalendrisse kirja, et 24.07.24 pannakse Alice mehele ja et pulmad toimuvad Võrtsjärve ääres.