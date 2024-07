Saaremaa ooperipäevade uueks kunstiliseks juhiks sai Ain Anger

"Igal asjal on oma aeg. Mul on olnud eriline võimalus ooperipäevade meeskonnas kaasa teha Eesti Kontserdi kolme direktori juhtimisel 17 aasta jooksul. See aeg on olnud väga ilus ja ooperipäevad on muutunud Saaremaa suvede lahutamatuks osaks. Möödunud kevadel tähistasin 90. sünnipäeva ning tundsin, et nüüd on aeg sellele tööle punkt panna, et rohkem aega iseendale pühendada," selgitas Arne Mikk Eesti rahvusringhäälingule