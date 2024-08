Vald katab omaosaluse Mändjala veeprojektis laenurahaga

200 000 eurot on vald AS-ile Kuressaare Veevärk juba eraldanud, tuleval aastal on planeeritud lisada sellele 252 000 eurot. Saaremaa abivallavanem Liis Lepik ütles, et sarnaselt eelnevatele aastatele planeeritakse investeerimistegevus katta peamiselt laenuvahendite arvelt.