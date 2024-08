LUUBI ALL Kus on koolid ja kus elavad lapsed?

Haridus- ja teadusministeeriumi andmete kohaselt on tänane koolivõrk üles ehitatud aegadel, mil sündimus oli üle 25 000 lapse aastas, ent praegune sündide arv jääb alla 11 000. Seega on tänane koolivõrk ja väga paljud koolimajad ehitatud kaks korda suuremat laste arvu silmas pidades.

Kolmandik koole Eestis on praegu pooltühjad, nii mõneski koolis on ühele õpilasele pinda kahetoalise korteri jagu (32−54 m2). Lisaks on mitmekümne aasta jooksul muutunud rahvastiku paiknemine, mistõttu kunagi loodud koolid ei pruugi enam asetseda kõige "õigemas" kohas. Vajame uusi lahendusi, et muuta koolid tulevikukindlamaks ja päästa neid sulgemisest. Tänased koolivõrgu ja koolitaristu otsused kujundavad mitme põlvkonna haridustulevikku.