JUHTKIRI ⟩ Rohkematest erispetsialistidest võidavad kõik

Erivajadustega õpilased valmistavad muret nii lapsevanematele kui ka õpetajatele. Enamasti pole kummalgi osapoolel piisavat ettevalmistust, et neile lastele piisavalt head tuge pakkuda. Igasse kooli erinevate tugispetsialistide palkamiseks ei pruugi jätkuda raha või kui raha isegi on, napib sobivaid töötajaid. Seega on paljud õpetajad justkui üksi olukorras, kus kaasava hariduse tõttu on nende klassi sattunud õige mitmeid HEV-õpilasi, kes tõstavad oluliselt nende töökoormust.

Saaremaa toetava hariduse keskus on astunud olukorra parandamiseks õigeid samme. Kuna erivajadusega õpilasi leidub ka väikestes koolides, siis on mõistlik, et osa spetsialiste tegeleb samaaegselt mitme kooli õpilastega. Samuti on nad toeks lastevanematele ja õpetajatele. Kui hariduslike erivajadustega hakatakse tegelema võimalikult vara, siis ehk ei süvene probleemid nii palju, et pärast oleks vaja veel rohkemate erispetsialistide abi.