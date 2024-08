JUHTKIRI Undijutud ja kroku nutud

Kas Saaremaa on külastajate vaates tõepoolest tõmmet kaotamas ja muutunud vähem atraktiivseks? Või on tõmmet küll, aga potentsiaalse külalise rahakott ei hakka enam hästi peale, sest sõit on kallis ja kohapeal viibimine veelgi kallim? Osa valdkonna ettevõtjaid kurdab, osa kehitab õlgu, osa on aga rahul, sest äri edeneb. Ühed süüdistavad ametnikke, teised soovitavad peegli välja otsida.

Kõrvalt vaadates tundub, et vaidluse objektiks on poolik klaas, mis ühtede vaates on pooltühi, teiste jaoks aga pooltäis. Arusaadavalt ei ole mõistlik iseendale lõpmatuseni õlale patsutada ja kiita, et tehtud on kõik ja natuke rohkem veel. Aga niisama mõttetu on ka jorutada koledaid undijutte ja valada krokodillipisaraid kurja saatuse üle kurtes.