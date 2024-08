KÜLALOOD Merenaise mees Aivo Põlluäär end sädeinimeseks ei pea

Aivo valiti külavanemaks ajal, mil vallavanema toolil istus legendaarne Torgu koolijuht, nüüdne manalamees Herman Kask. “Valimiskoosolek peeti maha küla keskel. Mäletan ka mõnda osavõtjat, need on ka juba siin kalmistul,” räägib Põlluäär, kes igapäevaselt töötab Jämaja kalmistuvahina.

Laupäeval seoses praeguse külavanema volituste lõppemisega kokkukutsutud koosolekul uut külavanemat ei valinud. Põlluäär ennast uueks ametiajaks üles ei seadnud, sest ei suuda ega tahagi igaühe kamandamisele alluda. “On asju, mida on võimatu teha, aga osa inimesi arvab, et äkki ikka on võimalik,” põhjendab Aivo. Üks mees soovis toetusrahaga ehitada teed, kuigi tee otsas pole ühtegi elamist. Nii need asjad lihtsalt ei käi.