Miks Saaremaa taevakehadele meeldib?

Saaremaa järvedest suurim on endise merelahe jäänuk, Mullutu-Suurlahe nimeline kaksikjärv pindalaga 14,4 km 2 . Lääne-Saare kõrgustiku keskel paikneb uhke turismimagnet Karujärv – 3,3 km 2 . Kuid Saaremaa kuulsaim järv on pigem hoopis Kaali järv, millel suurust vaid 0,2 hektarit. Ei, need pole eksitavad arvud, umbes nii pisike Kaali järve pindala ongi.

Otse välja öeldes on Kaali järve puhul tegu meteoriidi tekitatud kraatriga, mille keskele on kogunenud vesi. Kraatri ümber paikneva valli harjalt mõõtes on läbimõõt 110 meetrit ja sügavus harjalt 22 meetrit. Järvesilm on muidugi oluliselt madalam, veetase oleneb ilmastikust. Praegu on ta päris kuiv.