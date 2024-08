MAAILM Sõjavastased parteid loodavad läbimurret Ida-Saksamaal

KIIRE TÕUS: Ehkki 1969. a sündinud Sahra Wagenknecht tuli poliitikasse juba aastakümneid tagasi, on tema populaarsus just nüüd kerkinud. Aasta alguses asutas ta oma erakonna, mille märksõnad on mõistus ja õiglus – just õiglus (Gerechtigkeit), mitte aga lihtsalt õigus (Recht). Võib-olla nimelt see nüanss tavavalijatele meeldibki.

Foto: Bsw-vg.de/Wikipedia