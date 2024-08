PROUA OBUSTKOPPEL Otsi lolli, kes ei kardaks lolli

Kutsuti neid Suureks Peetriks ja Väikeseks Peetriks, sest kuigi Suur Peeter kunagi Väikese Peetri moonakoti kallale ei kippunud, oli ta teisest lihtsalt peajagu pikem. Ma nüüd igaks juhuks tsurkan siia vahele, et kui keegi sellest moonakoti jutust aru ei saanud, peab küll ennast ja ehk mõnevõrra ka oma emakeele õpetajat süüdistama. Ning sellel Suurel Peetril oli vasaku käe sõrmedest ainult pöial alles ja polnud see tööõnnetuse tagajärg, vaid poisikesest peast Sõrves metsast leitud granaadi näppimise tulemus. Aga keevitama oli Suur Peeter meister ja kõik keerulisemad tööd usaldati just sellele ühe pöidlaga mehejurakale ning kõige sirgema ja siledama õmblusega õllekehad tervel Saaremaal siristas ka just Suur Peeter kokku. Oskaja silm nägi kohe ära, kui keha oli Suure Peetri töö ning meilgi tehti kõik jaani- ja jõuluõlled just Suure Peetri kokkulastud kehasse.