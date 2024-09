Katrin Pauts Kaks tundi liinibussis tüütut nõiaplära kannatades

Kui liinibussi istun, tahan rahu saada. Mõelda oma mõtteid ning aknast välja vaadates mediteerida. Pikad sõidud maanteel on minu retriit. Paraku sõideti mu vaimsetele praktikatele hiljuti Tallinna–Kuressaare bussis konkureerivate praktikatega sisse: mu selja taha sattus kaks erakordselt lärmakat esoteerikut, nõida, terapeuti, šamaani, kes iganes nad ka polnud. Nagu jutust aru sain, sõideti mingisugusest energiatöö laagrist koju. Seal ammutatud laengud tõepoolest lausa pulbitsesid, prouad ei jäänud minutikski vait ja mu vaesed kõrvad said bussipileti raha eest säherdust nõiatarkust, et vähe ei ole.