Juhtkiri Bussisõit on ajavõit?

Linna lähedal maal elavad lapsed peavad bussi minema koguni tund aega enne tundide algust, et siis koolimajas passides aega parajaks teha. Pahameelt tekitab ka see, kui buss väljub viis minutit enne koolipäeva lõppu ja järgmist tuleb tund aega oodata.

Tõsiasi on ka see, et isegi linnas elava lapse jaoks ei pruugi bussiajad või marsruut sobida. Raske koolikott seljas, kehalise kasvatuse riiete ja jalanõude kott käe otsas, võib isegi kilomeeter bussipeatusest koolini viletsa ilmaga tunduda väga pikk teekond.