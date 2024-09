Saarlased lõid ERK-i osakonna

Saaremaa osakonna esimeheks valiti Rauno Rahnel, kes ütles, et osakond on juba kiiresti kasvamas.

"Liikmeskonna suur osa koosneb inimestest, kelle silmaring on lai ja kellel on tugev arusaam nii kohalikest kui ka riiklikest probleemidest," selgitas Rahnel.

Osakonna eesmärk on tagada, et kõik saarlased tunneksid rahulolu oma saare juhtidega, olgu need siis nii majanduslikus, sotsiaalses kui ka kultuurilises kontekstis.