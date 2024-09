SUUR MAA, SUURED ASJAD Ikka parajad spekulandid oleme. Või?

Kõnealune 3,3 protsenti pole muidugi niisugune intress, mis aktiivset investorit ülearu ahvatleks. Ent finantskirjaoskus ütleb, et raskel ajal portfelli tasakaalustajaks passivad võlakirjad hästi, eriti kui riik omalt poolt raudse tagatise annab. Ahvatlusi on ümberringi mitmesuguseid, hoiu-laenuühistud meelitavad näiteks tunduvalt kõrgema intressiga, samas on meil olnud mitmeid lugusid, kus needsinatsed ahvatlejad on jätnud hoiustajad lõpuks tühjade pihkudega.