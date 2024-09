VILLU MÕTISKLUSED Ärge pange end ise põlema!

Mitte et ma kahe küla kits oleks, ikka koduküla oma. Aga just hiljaaegu kirjutasin Õhtulehele, et võtsin neilt suveks ajutiselt oma Villu vaatlused maha seetõttu, et lubasin Saarte Häälele, et muljetan suisel aal kodurahvaga koa. Nüüd aga sain meeldiva ettepaneku, et kui katsetaks ka siin lehes kord kuus igakuise püsiautorina edasi. Seega katsun end kahel rindel mitte korrata, kuigi vist raskeks läheb. Aga Õhtulehele olin ammu jah-sõna öelnud.