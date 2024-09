Saarlane Margus Reek võitis Rootsis NPC Better Bodies Challenge'il esikoha

"Emotsioonid on mõistagi laes ning sooviks edasi liikuda ja uusi tiitleid saavutada," ütles Margus Reek Saarte Häälele. Innustust andis tema sõnul ka tagasiside teistelt võistlejatelt, kommentaatoritelt ja oma ala spetsialistilt, kes võistluse ajal teda kiitis. "See on nii hea tunne, kui tullakse ja sulle niimoodi öeldakse – ma ei oleks esimese korra kohta midagi sellist iial oodanud. Kui medal oli kaelas ja ma lava taha liikuma hakkasin, siis tulid ka pisarad silma," rääkis Reek.