MUHU UUDISSED Moailm oo üks pissike koht

Igatahes Koguva Loasu Kadri, kis umbest kuu aa iest võttis oma pissikse massaka näpu otsa ja põrutas voastaks Toronto linna, soatis moole ühepääva uhke kirja. Jalutan taa õhta kojo-poole ja kolm muhulast tuln vastu! Nie ollid taa jutust äe tunnud. Ja Kadri siis omakorda võtn näo järge üles, et oo Tupenurme kandist päralt, ehkkid elavad Kuresares. Nie oln parasaste Meerikas ja Torontos sugulastel külas oln. No missa oskad ütelda?! Siis ju piab olema neid va muhulasi ikka ühna üksjägu sii moailmas, et nad sedaviisi võeral moal ja võeras linnas kokku trehvavad. Selle kaubaga näeb varsi sündin muhulasi või nõuksi muhulasi, kis üheteisele kenaste sina ütlevad, Torontos ennemini kut Liiva linnas.

Aga et nii ukka just asjad ep lähäks, siis oo mõistlik ikka tuleva laupa Liivale mihklibe laadale minna. Laadaga akatse pihta omingu kellu ühessast. Nõnna kut ikka ja arvatse, et pääva kolmeks oo otsas. Oad ja Eed piab jälle kohvikud ja õnneluos oo kua ja. Neh, ja siis oo viel maitsete voasta puhul tüötuba ja parandamisnurk oo ja. Kauplejaid pannasse kirja juba ammust aast. Kis levab, et ta tahaks kua laadal midad maha müüa, siis tuleb aga nobesti Kätlile elista. Ikka jälle tellevonni piale 53 071 949. Ja kirjuta suab kultuur@muhu.ee.