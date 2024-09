LUGEJA KIRI Kuidas pääseda mopeedimürast?

Isegi Kuressaare politseijuht Rainer Antsaar räägib 24. septembri Saarte Hääles ilmunud loos "Mopeedi müratase ei tohi ületada ettenähtut" endale vastu. Esmalt kirjutab: "Kui mopeed vastab talle seatud tehnilistele nõuetele, on tehniliselt korras, selle juhil on õigus mopeedi juhtimiseks ning ta ei riku liiklusreegleid, siis ei saa me kuidagi takistada tema liikumist." Seejärel aga: "Täpsemalt just mopeedi tekitatavast mürast rääkides, siis selle mõõtmiseks politseil mõõtevahend puudub." Kuidas saab siis väita, et Kuressaare politsei üldse midagi seaduslikuks või mitteseaduslikuks kuulutada saab? Või mille alusel politsei neid uuesti tehnoülevaatusele saadab? Kuulmise järgi? Kui politseile tuleb konkreetne kaebus müra kohta, siis peab ju politsei fikseerima, kas on müra või ei ole.

Millised võimalused on kohalikul omavalitsusel müraprobleemiga tegelemiseks? Mida ütleb selle kohta seadus? Mida ütlevad selle kohta juristid? Kas Saaremaa vallal on pädevus näiteks Kuressaares mopeedidega liiklemine üldse ära keelata? Mida kostab selle peale vald? Kas seda teemat on arutatud? Milliseid lahendusi välja pakutakse? Probleem on selgelt nähtav. Kas vallale on vaja asjade käimalükkamiseks kodanike allkirju koguda? Mida nad siis nendega peale hakkaksid? Mis on valla lahendus nendele tuhandetele inimestele siin Kuressaares? Asjaga on ju vaja tegelda. Vaadates sündmuste käiku, siis on ainult aja küsimus, millal keegi tõsiselt viga saab. Kas tõesti venitame asja nii kaua või klaarime selle mure ära enne järgmist põristamise hooaega?