RAUDSE EESRIIDE TAGANT Kremli maksufestival ja vanad “head” ajad uues kuues

Teatavasti polnud N. Liidus võimalik osta autot siis, kui tuju tuleb. Tuli panna end järjekorda ja oodata reeglina aastaid. Selles loos antakse ühele tublile Ivanovile teada, et ta on järjekorras ja tulgu nelja aasta pärast oma autole järele. Ivanov uurib, kas tulema peab hommikul või võib tulla ka peale lõunat. Mis vahet seal on, see on ju nelja aasta pärast? Ja Ivanov vastab: “Aga hommikul tuleb torumees!”