Vallavanem vallavolinikule Nutisõltuvuse tegelik probleem peitub kodudes!

Mikk Tuisk: Töötajate osa on reguleeritud töösisekorra eeskirjades või koostöökokkuleppes (näiteks on personali koostöökokkuleppes punkt: "Võtame kohtumistest (koosolek, ümarlaud, arutelu vmt) aktiivselt osa ega tegele kõrvaliste asjadega."). Lisaks toodi välja, et vastavalt hädaolukordade lahendamise plaanile peab õpetaja olema valmis reageerima ehk kutsuma mobiili kasutades abi või informeerima juhtkonda tekkinud olukorrast. See tähendab, et töötajal peab mobiil kaasas olema. Viis asutust vastasid, et töötajate jaoks ei ole nutiseadmete kasutamine reguleeritud, kuid teema on arutusel olnud.