PEREARST Vaktsiin pole vaenlane, vaid tõhus abiline

Praegu, sügisel on taas aeg rääkida vaktsineerimisest. Seekord pole teemaks üksnes koroona, mis nüüdseks kõigil korra või mitugi läbi põetud on ning mis on muutunud nii-öelda tavaliseks ülemiste hingamisteede haiguseks. See muidugi ei tähenda, et ta nõrgestatud organismidele endiselt saatuslikuks ei võiks saada, mistõttu on neile inimestele (üle 60-aastased jt) vaktsiin endiselt tasuta. Kuna vaktsiin on kuuedoosilistes ampullides, tuleb oma soovist perearstile aegsasti teada anda.