Saare naised õmblevad vigastatud Ukraina sõduritele haiglariideid

Piret Pruuli ja Eva Veldermanni sõnul said neist Ukraina aitajad tänu Saare maakonna päästepiirkonna pealikule Margus Lindmäele, kes oma põhitöö kõrvalt tegeleb Ukraina abistamisega. Kui Lindmäe pakkus neile tänavu kevadel koostööd MTÜ-ga Aitan Kaitsta, võtsid naised selle ettepaneku vastu.

"Peamiselt tegeleb see MTÜ küll varjevõrkude valmistamisega, aga kuna abi Ukrainas on vaja ka rinde lähistel tsiviilis, on nende ampluaa muutunud palju laiemaks," ütles Piret Pruul.