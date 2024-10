UKSED LUKKU Sügispimedus ja suvitajatest tühjaks jäänud talud meelitavad pikanäpumehi

Näiteks märkas Leisi kandis maamaja omav saarlane mõni nädal tagasi oma hoovimurul võõraid autojälgi, millest ta kogukonnale sotsiaalmeedias teada andis, et inimesed oleksid valvsad. Postituse all arenenud elavas arutelus teatas kasutaja Aivar, et temal viidi ajavahemikus 22. september – 5. oktoober maakodust minema muruniiduk Husqvarna 131 ja ligi 20 ruumi kuivi küttepuid.