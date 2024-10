"Teie rinnas on muutus, mis vajab täpsustavaid uuringuid"

"Oluline on oktoobris või mistahes muus kuus sõeluuringule minna. Aga mida teha siis, kui sõelast saad vastuse, et tuleb teha täpsustavaid uuringuid? Sest midagi on leitud. Ja mida teha siis, kui arstide pillatud sõnadest ja pilkudest hakkad aimama, et see leitu võib olla halb?" kirjutab kuressaarelane Merit Karise.