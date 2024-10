SAAREMAA VALD 7 Vallavanem Mikk Tuisk: "Meie valla suurim rikkus on siin elavad ja tegutsevad inimesed!"

"2017. aasta sügisel asusime teele eesmärgiga luua kogu Saaremaad hõlmav ühtne vald, kus iga inimene tunneb end hoituna. Kuigi 12 omavalitsuse ühinemine oli paras proovikivi, saab praegu kooliminekuikka jõudnud Saaremaa valda vaadates öelda, et see oli ainuõige samm," kirjutab vallavanem.

Nende aastate jooksul on Saaremaa Tuisu sõnutsi kasvanud suuremaks ja seda mitmes mõttes. "Meid on paremini näha ja oleme nii kohalikul, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil varasemast tugevam ning tõsiseltvõetavam partner. Oleme olnud silmitsi mitme suure kriisiga, kuid üheskoos hakkama saanud ja sellest õppinud."

Meie valla suurim rikkus on Mikk Tuisu hinnangul siin elavad ja tegutsevad inimesed ning nende kõigi armastus Saaremaa vastu. "Sel aastal edastavad Saaremaa vallale oma sünnipäevasoovid meie lasteaialapsed. Just nendest sõltub, milliseks kujuneb Saaremaa tulevik. Loodan, et see on sama helge kui laste soovid."