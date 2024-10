Õunauputus mahlapressijale hõlpu ei anna

Aia tänava lõpus tegutseva Nässuma Aia omanik ja õunamahla valmistaja Ülle Koppel ütleb, et sel aastal on õunu kõigil, kuid näiteks neli aastat tagasi oli õunu vaid vähestel.

Seni on nad hakkama saanud oma jõududega. Pikki tööpäevi ettevõte teinud ei ole. Pigem on kliente hajutatud põhimõttel, et päeva jooksul peaks klient mahla kätte saama.