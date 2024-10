JUHTKIRI Kust saada rohesärtsu: unelm vs. reaalsus

Mõlemas on palju ilusaid mõtteid ülikiirele taastuvenergiale "täielikust" üleminekust järgmise viie aasta jooksul. Mõlema arengukava puhul on tegemist lootuste ja unistustega, mille puhul võiks öelda, et taastuvenergia on küll tulevik, aga ta ei tule meile kätte nii odavalt, nagu usume. Tegemist on unistava visiooniga, millel hinnasilti küljes pole.