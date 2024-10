Doktor, palun avita! Kas kõik ikka aitavad?

TÖÖTAB ÜHTSE KESKUSENA: Kuressaare perearstikeskuse juhataja Mari Sootsi sõnul on keskuse patsientidel võimalus teise arvamuse saamiseks panna aeg teisele perearstile ilma nimistut vahetamata.

Saarlaste seas on taas tekitanud kõneainet perearstindust puudutav. “Ei saa arsti kätte, ei tehta uuringuid, ei saa abi ega pääse ka teisele arstile,” on teemad, millega lehetoimetusega suhelnud inimesed on kokku puutunud.