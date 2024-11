Mihkel Räim võitis Hiinas Zhaotongi velotuuri avaetapi

„Taktika oli anda sellel velotuuril kõikidele meeskonnaliikmetele vabad käed ja olla aktiivne,“ kirjutas Räim sotsiaalmeedias. „Umbes 35. kilomeetril saime neljakesi eest. Ma ei olnud algul väga huvitatud töö tegemisest, sest lootsin, et äkki Gleb Karpenko või Martin Laas suudavad tagant järele sõita. Seega tegin pigem natuke tööd, aga kavalalt. Väikeste nukkide peal nägin, et ühel Scomi mehel oli juba päris raske ja see andis motivatsiooni.“