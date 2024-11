Saarlastel ebaseaduslikke relvi pole. Vist...

Lääne prefektuuri lubadegrupi menetleja Kristi Laas rääkis, et ebaseaduslike relvade ja laskemoona loovutamise kampaaniakuu traditsioon sai alguse aastaid tagasi, millest võiks järeldada, et suurem osa taolistest leidudest on juba päevavalgele tulnud ja uusi leidusid tuleb aasta-aastalt järjest vähem välja.