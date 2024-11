MUHU UUDISSED Uut-tsakut-tsakut-tsakut

Ja üks ingedeaa jutt kua viel. Muhu surnuaad akkavad kua nüid internetti kenaste kirja suama. Kõik aavad märgitse äe, et siis oo isiomadel, kis igapäe sii ep ela, kua lihtsam üles leeda, kus kiegid maetud oo. Aga nie aavakivid oo muist lagun ja muist kulun ja mõnedel oo paljast perenimed pial. Et ikka asjad okurooti suaksid, siis suab kalmistud.ee lehe pialt kenaste otsida, et kas ikka oo kõikide esivanamate nimed õiged ja olemas kua. Ja siis võib või neh, ikka päris kohe piab, vallamajase Heiskele tiada andma, kui midad ukkas oo. Muul moel neid nimesid ju õigeks ep sua. Ja paljast seljataga tooduta, et oo puudu või ukkas, põle mõtet. Nõnna et olge nii munuksed ja andke abi, et nie registrid korda suaksid.