PROUA OBUSTKOPPEL Tõllu inaugureerimine

Kui tema lennukas tukk ja kapriisselt kokkusurutud musihuuled peatselt ka arvuti vallutasid (kindlasti olete isegi itsitanud nende billions-and-billions-and-billions klippide üle, siis hakkas see déjà-vu mind juba pehmelt öeldes närvi ajama. Kui ma sellest lõpuks kadund Väudurile (pr Obustkoppeli varalahkunud abikaasa – toim) iitsatada julgesin, siis jõllitas see mind nagu mõistuse kaotanut ja lõpuks kohmas: “Joo vähem!” Mis on muidugi absurdne etteheide, aga kriitilistes situatsioonides pole püksikandjailt ju erilist vaimunõtkust mõtet oodatagi.

Lõpuks mul plahvatas, et ma kaevan valest kohast. Sest see on siiski vähetõenäoline, et kinnisvaramagnaadist teletäht on eralennukiga ja inkognito, ütleme et ooperi- või merepäevadele põiganud ja siis meie hubases kuurortlinnas ringi ekseldes üle aia kopsikutäit külma vett palunud. Ja siis veel kaht, sest vesi on meil tõesti maitsev ja turvameeste kõrisõlmed käiks ju kõnekalt üles-alla, kui tulevane maailmapresident külma kaevuvett kulistab.