Kunstnik Saara Väli “Minu sünnisaar on mulle väga hingelähedane”

Saara Väli on Saaremaalt pärit kunstnik. Ta on läbi ja lõhki saarlane, kelle loometee on tihedalt seotud saare rahu ja kauni loodusega. Praegu tegutseb Saara vabakutselisena, tehes tellimustöid ja müües oma maale, mis peegeldavad nii Saaremaa hingust kui ka kunstniku rahvusvahelisi kogemusi.