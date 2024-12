PROUA OBUSTKOPPEL Tere-tere – ainult sulle, mu sõber!

Sissejuhatuseks tunnistan üles, et reisimas käisime me Väuduriga häbemataselt vähe, igatahes vähem, kui rahakott meile võimaldanud oleks. Kindlasti ei olnud asi kokkuhoius, vaid selles, et lugupeetud perepea nimetas puhkuse pärast reisimist “mööda ilma tilulilutamiseks” ja eks see ütleb juba iseenesest mõndagi tema suhtumise kohta. Teine põhjus oli see, et ega ma talle selle tilulilutamisega kuigivõrd peale ei käinud ka, sest sellise jäärapäise muhulasega koos reisimine, kes, samovar kaenlas, Tuulasse sisse marsib ja kuulutab kõigile, et samovare peaks tegema hoopis nii, mitte naa, ei ole tegelikult puhkus selle sõna üldlevinud tähenduses. Ma loodan, et see sõnamäng teile kohale jõudis. (Kellele ei jõudnud – Tuula on kuulus seal valmistatud samovaride poolest – toim.)