LEMMIK Rosti ja Roma naudivad Muhus neile antud uut võimalust

“See on tegelikult üsna vastik lugu nendega – tuvid viiakse kodust tuhandeid kilomeetreid eemale ja lastakse siis lahti. Kes esimesena koju tagasi jõuab, on võitja ja omanik saab kena kopika,” avab Loomapäästegrupp MTÜ Saaremaa ja Muhu piirkonnajuht Riina Pernau lühidalt tausta, kuidas tuvid tema juurde sattusid.

Paljudele on võistlustuvid tuntud ka kirjatuvide nime all, keda ajalooliselt kasutati sõnumite edastamiseks. Tänapäeval korraldatakse kirjatuvide võistlusi, mis on mitmel pool Euroopas väga populaarsed. Kohtunike poolt kõrgelt hinnatud tuvid, kes on võistlustel edukalt osalenud, võivad maksta ligi 13 000 eurot. Tavapärane kirjatuvi hind on 20 kuni 80 euro ringis.