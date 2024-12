Endine Kuressaare linnapea sõuab paadiga üle Atlandi

Uhhuduuri kurnavatel rattamatkadel karastunud Mart Kuusk rääkis Vikerhommikule, et ookean on nende jaoks avastamata territoorium, kuid nad usaldavad jäägitult oma Inglismaal selleks tarbeks ehitatud sõudepaati. Ookeani ületusel teevad tema sõnul vähemalt 80 protsenti tööst ära tagantuul ja Golfi hoovus. "Juba kolm meetrit sekundis vastutuult tähendab seda, et kui sa üksi aerude taga oled, siis sa kühveldadki ühe koha peal."