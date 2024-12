Kodutütarde Saaremaa ringkond valis oma aasta parimad

Muhu kodutütarde rühmajuht Katrin Kommel ütles, et Kärt Aaso on väga aktiivne kodutütar. "Viie aastaga on ta jõudnud palju: teda on tunnustatud ringkonnavanema ja peavanema tänukirjadega, ta omab kolmandat järku ja tal on erialamärkidest loomatark ja mälumängur," kirjeldas ta.

Kärt on Kommeli sõnul väga hooliv ja sõbralik ka endast nooremate suhtes. "Ta on alati rõõmsameelne ja abivalmis. Ta on alati aktiivne osaleja kodutütarde tegemistes nii laagrites, õppepäevadel kui ka koondustel. Kärt osaleb kõikides rühma tegevustes. Kõigele lisaks osales ta Ernakesel, saavutades oma võistkonnaga neljanda koha."

Kärt on teinud ja kaastööd rühma ajaloo talletamisel, ega pelga oma teadmisi ka teistele edasi anda.

Foto: Erakogu

Lii Vanem on aga lisaks oma põhitööle kodutütarde noortejuht olnud Noortekeskuse rühmale ja praegu Aste rühmale rohkem kui 15 aastat. Tema panus Saaremaa noorte heaolu ja turvalisuse tagamisse on hindamatu. Lisaks noorte nõustamisele aitab ta kaasa Kaitseliidu IHP projekte kirjutada.

Kõnealused projektid on Saaremaa kodutütred viinud Hiiumaale, Järvamaale, Lõuna-Eestisse, Soomaale, Sõrve, Leisi ja mujale. Tema töö on olnud erakordselt tulemuslik: projektid rikastavad noorte teadmisi ja armastust oma kodumaa vastu.

"Lii oskus luua kaasahaaravaid ja harivaid programme on aidanud tugevdada noorte sidet oma kultuuri ja ajalooga. Lii Vanem on tõeline eeskuju, kelle pühendumus ja töö on jätnud sügava jälje paljude noorte ellu."