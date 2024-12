PROUA OBUSTKOPPEL Kivi kotti, Pertti!

Küllap on armas lugeja ka ise tähele pannud, et inimese mälu teeb hämmastavaid trikke. Eriti siis, kui on juba kogunenud sedasorti asju ja sündmusi, mida mäletada ja takkajärgi segamini ajada. Ja tekitada kummalisi seoseid üle aegade ja läbi inimeste, mida teistele on raske, kui mitte võimatu seletada. Aga ma püüan siiski.