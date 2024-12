JÕULUTERVITUSED KODUSAARELE Ringa Rätsep Indiast: "Tervitame oma sõpru ja sugulasi Saaremaal, Elvas ja üle kogu Eesti!"

Saarlane Ringa Rätsep veedab oma jõulud Indias Jabalpuris, kus on tema abikaasa sünnikodu ja paljud sugulased.

"Tulime siia linna ootamatult tagasi tänavu augustis, kui abikaasa vanaisa tervis ootamatult allamäge läks," räägib Ringa, kes selle aasta juunis just tagasi Eestisse naases, et siia pikemaks jääda. Eestist Indiasse läks Ringa mõni aasta tagasi koos abikaasa ja pisipojaga, kes toona oli kaheksakuune. "Tahtsime, et pisipoja näeks ja õpiks kõiki siin tundma ning oskaks kohalikku hindi ja punjabi keelt."