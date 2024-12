JÕULUTERVITUSED KODUSAARELE Valdek Voksepp Norrast: "Tervitan oma vanemaid, vendasid ja eriti vennalapsi Mirelli ja Meribeli!"

Valdek Voksepp on Norras elanud alates 2008. aastast. "Tulin siia tööle kohe peale Kuressaare ametikooli lõpetamist. Alguses ei plaaninud nii pikaks jääda, aga juhtus nii, et nüüd olen juba pool elu siin elanud," räägib Valdek.

Koos norralannast elukaaslase Isabeliga elab Valdek praegu Oslos. "Meile väga meeldib siin, järgmisel suvel me abiellume," ütleb Valdek, lisades, et on Isabelile juba ka omajagu eesti keelt õpetanud.