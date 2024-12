JÕULUTERVITUSED KODUSAARELE Kerttu Pirn Saksamaalt: "Tervitan maailma kõige armsamaid vanaemakesi - Nanat ja Eemut!"

"Tervitan siit kaugelt Saksamaalt maailma kõige armsamaid vanaemakesi, Kaisveres elavat Nanat ja Vantril elavad Eemut. Soovin teile mõlemale ilusaid, rõõmsaid ja eelkõige valgeid jõule – täpselt selliseid lumerohkeid nagu need minu lapsepõlves veel olid. Näeme juba järgmisel aastal! Kalli-kalli!"

Kerttu Pirn on Saksamaal elav saarlane. "Siia kolisin aastal 2016, täpselt kaks päeva pärast gümnaasiumi lõpetamist," räägib Kerttu. Eestit külastab ta tavaliselt üks-kaks korda aastas. Tõsi küll, vahepeal oli ka kolmeaastane koroonapaus. Viimased jõulud veetis Kerttu Eestis aastal 2017. "Tänapäeva tehnika õnneks küll võimaldab "näost näkku" häid jõule soovida, kuid see ei ole ikkagi see sama," ootab Kerttu taaskohtumist oma kallitega väga.