ELLUJÄÄJAD “Peame sooja hoidma, et ellu jääda.”

Kõik me oleme kuulnud inimestest, kes ütlevad, et neil on kaks sünnipäeva. Üks, see päris sündimise päev, ja teine, mida elu lõpuni saab meenutada kui päeva, mil MISKI aitas ellu jääda. Oli see siis kaitseingel või tugev elutahe, kes teab.