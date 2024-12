PROUA OBUSTKOPPEL Suure paugu teooria

Mirri on kass muidugi ja nagu arvata oligi, passis ta hoolega peale, et välja ei paistaks, kui rahul ta oli sellega, et ei pidanud pühade ajal naabri-Heljuga leppima.

Sellel aastal veetis Mirri jõulud jälle tühjas majas, sest kaks aastat järjepannu Mummil isekas olla ei lastud ja loksusin aga jälle oma sültide ja kodinatega kilulinna. Niipalju ma siiski ennast kehtestasin, et aastavahetuseks titevahti ma ei jäänud ja juba teisel jõulupühal tõi buss mu saarde tagasi. Ei läinud isegi nuiamiseks, et pileti saab ju uude aastasse vahetada ja muu säärane tüütu mangumine, sest ilmselt oli mu näost näha isegi kuuse taha, et see oleks tühi töö ja vaimu närimine – mummi tahab koju ja rahu.