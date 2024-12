RENE LIIVER Saaremaa tuugenipark ja allveelaevade paradiis

Alustuseks üks tulevikuvisioon: Hiina laev nimega OldOldRussianBear võtab Klaipeda või Peterburi lähistelt oma kõhu alla allveelaeva Whiskey on Rocks, mis lahkub küüdist Saaremaa tuugenite lähedal. Sonarid ei suuda seda tuvastada. Pärast mõningast põhjas lesimist tõuseb allveelaev pinnale ning saadab välja portsu rakette.

Passiivradar ei näe neid veel tükk aega. Kuhu nad siis lendavad? 10–15 minuti raadiuses on Ämari, Gotland, Stockholm, Riia, Ventspils, Pärnu. Nursipalu juures tuvastavad radarid raketid mõni minut enne plahvatust – sinna suunda jäävad ette Saarde valla ja Tootsi tuugenid…

​Räägitakse sonaritest, passiiv- ja aktiivradaritest. Vaatame veidi lähemalt, mis need siis on.

Aktiivradar kiirgab sihtmärkide tuvastamiseks kindlal sagedusel impulsse ning analüüsitakse peegeldunud signaali. Radarid on head ja täpsed, kuid sõjaajal kasutud, sest nende tööaeg võrdub raketi lennuajaga.

Mida kõrgem on radari sagedus, seda väiksemaid objekte on võimalik tuvastada, kuid samas väiksem leviulatus suurema sumbuvuse tõttu atmosfääris.

Siinjuures tuleb mängu oluline termin otsenähtavus. Tuulikud, päikesepaneelid, kõrgehitised on raadiosagedustele peegliks, mis sama hästi peegeldavad nii otsesignaali kui ka jälgitavalt objektilt peegeldunud signaali radarisse.

Kui objekt asub tuugenite taga, siis radar seda avastada ei suuda. Kui objekt asub radari ja tuugenite vahel, muutub olukord päris müstiliseks. Seni, kuni objekti peegelduv signaal on väiksem kui tuuliku labade tekitatud foon, on objekt radari jaoks müra. Kui objektilt peegeldunud signaali tugevus suureneb, võib radariekraanile ilmuda ka mitu objekti, neist üks on õige ja teised tema peegeldused. Seejuures võivad fantoomobjektid tekkida ekraanile varem kui objekt ise.