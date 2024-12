50 000 EUROT Vaata, kes said toetust Vöimaluse fondi aastalõpuvoorust

Alates 2019. aasta kevadest on MTÜ Vöimalus toetanud kokku ligi 400 projekti summas ca 630 000 eurot. Taotlusvoorud toimuvad kaks korda aastas juunis ja detsembris ning praeguseks on fond menetlenud ligi 900 projektitaotlust. Lisaks korralistele voorudele on fondi rahastaja Kristjan Rahu teinud ka mitmeid sihtotstarbelisi annetusi kogukonna heaks, näiteks 100 000 eurot COVID kriisi ajal Kuressaare Haigla toetuseks jne.