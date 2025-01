Laps vajab nutiseadme kõrvale teadmisi sealsetest riskidest

Palusime lastel ette kujutada, et nad peavad internetti tutvustama oma eakaaslasele, kes pole internetis käinud. See tundus lastele võimatu missioon. "Ta elas kiviajal vist," pakkus üks 3. klassi poiss. Sama klassi tüdruk arvas, et ta sureks, kui ta internetti ei saaks. Koolilaste jaoks on tundide viisi veebis tegutsemine igapäevane ja ülimalt loomulik asi.